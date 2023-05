BOLOGNA – Una sconfitta meno netta, ma pur sempre sconfitta. Così l’Happy Casa Brindisi in gara due al cospetto dei vice-campioni d’Italia della Virtus Bologna. Finisce 109-95 la sfida del PalaDozza. Lieve, per esempio, il margine di vantaggio emiliano al termine del primo quarto (28-21), con Brindisi che addirittura nel secondo fa di meglio (25-27). Determinante per il successo dei padroni di casa l’esito del terzo quarto (34-27), equilibrato l’ultimo (22-20). I ragazzi di coach Vitucci hanno insomma dimostrato carattere e, malgrado il ko, si preparano a gara tre in programma in Puglia il 19 maggio prossimo con un pizzico di ottimismo in più.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 109-95 (28-21, 53-48, 87-75, 109-95)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 3 (1/2, 0/1, 7 r,), Mannion 5 (1/1 da 3), Belinelli 14 (4/7 da 3, 1 r.), Pajola 2 (0/2 da 3, 1 r.), Jaiteh 9 (4/7, 4 r.), Shengeila 16 (3/7, 6 r.), Hackett 7 (0/1, 2/5, 2 r.), Camara ne, Ojeleye 7 (1/2, 1/2, 5 r.), Teodosic 17 (3/5, 3/5), Mickey 15 (5/6, 0/1, 1 r.), Abass 8 (2/3 da 3, 4 r.). All.: Scariolo.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 3 (0/3, 1/2, 3 r,), Reed 12 (3/7, 2/7), Bowman 16 (2/5, 4/9, 3 r.), Harrison 21 (3/4, 3/5, 3 r.), Mascolo 3 (0/2, 1/2, 4 r.), Lamb 5 (1/4, 1/2, 1 r.), Mezzanotte 8 (0/1, 2/3, 4 r.), Riismaa 5 (0/1, 2/3 , 4 r.), Bayehe 6 (2/2, 4 r.), Perkins 12 (4/11, 1/2, 5 r.), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Sahin – Attard – Borgo.

NOTE – Tiri liberi: Bologna 31/37, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Bologna 32/60 (14/28 da tre, ro 10, rd 27), Brindisi 33/78 (16/31 da tre, ro 13, rd 18).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp