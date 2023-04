BARLETTA – Gli agenti del Commissariato di Barletta hanno proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di un uomo di 69 anni, responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di sua nipote di otto anni.

La vicenda risulta reiterata nel tempo, fin da quando la vittima aveva quattro anni. La bambina ha subito prima le attenzioni, con doni ricevuti e vacanze regalate, poi la violenza da parte di un suo zio. La piccola ha trovato il coraggio di scrivere una lettera a sua madre con su scritto “un segreto, per mamma”, in cui ha raccontato l’accaduto che si è prolungato per diverso tempo. Questo gesto ha permesso ai genitori della bambina di allertare le forze dell’ordine, che in breve hanno ricostruito tutti i passaggi fino all’accertamento di quanto avvenuto.

L’operazione del Commissariato di Barletta, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, ha permesso di ottenere elementi sufficienti per la custodia cautelare in carcere. Il 69enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Trani in attesa di giudizio.

