Viminale conferma, ‘A Bari si vota l’8 e il 9 giugno’

Le elezioni a Bari non subiranno slittamenti. “È del tutto priva di fondamento e insussistente l’ipotesi di uno slittamento a novembre delle elezioni amministrative per il Comune di Bari già previste per la tornata del giugno prossimo”. È la conferma del Viminale al Foglio.

Dunque la data per eleggere il successore di Antonio Decaro (Pd) resta fissata per l’otto e il nove giugno. Le stesse fonti sottolineano che “il lavoro portato avanti dalla commissione di accesso non interferisce in alcun modo con lo svolgimento delle procedure elettorali”.

Dal ministero dell’Interno fanno sapere che “gli accertamenti della commissione, avviati per verificare gli eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune, hanno una durata di tre mesi, con una possibile proroga per altri tre”.

