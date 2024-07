Vigili del Fuoco senza pace, elicottero precipita in Calabria (video)

Nel giorno dell’ultimo saluto a Nicola Lasalata e Giuseppe Martino, i vigili del fuoco morti il 17 luglio scorso a Nova Siri, provincia di Matera, ancora un incidente che vede coivolti i nostri “angeli” del fuoco. Nel video un incidente che si è verificato nel pomeriggio di lunedì 22 luglio a Reggio Calabria: un elicottero si è schiantato sulla pista dell’aeroporto. Fortunatamente non ci sono vittime. Il velivolo, un Ericson 564 “Geronimo”, di rientro dopo un’operazione antincendio, è andato in fiamme durante l’atterraggio. Un vigile del fuoco è rimasto lievemente ferito, l’altro illeso. Entrambi sono stati condotti in ospedale per accertamenti di rito.

