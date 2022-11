Condividi su...

Linkedin email

LECCE – I rappresentanti sindacali denunciano a gran voce la difficile situazione vissuta dai Vigili del fuoco della provincia di Lecce, oltre al problema già sollevato della carenza d’organico, si aggiunge quello legato ai mezzi non adeguati, che a causa dei tagli delle risorse non riescono ad avere la manutenzione ordinaria o riparazioni e quindi spesso non sono conformi agli standard di sicurezza, considerando però che gli interventi sono sempre di più nella recente stagione estiva infatti, la provincia salentina a livello nazionale è stata seconda per numero di interventi e prima in Puglia.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts