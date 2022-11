Condividi su...

LECCE – Non sempre è facile districarsi tra burocrazia e procedure per ottenere quei sostegni messi a disposizione dalle leggi ed erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, questo però è ora facilitato da “Inps per tutti” progetto nazionale che arriva anche a Lecce, grazie all’accordo sottoscritto tra l’istituto, Provincia, Comune, ANCI e le Caritas territoriali, per raggiungere così i soggetti più poveri ed emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, individuando i loro bisogni e offrendo loro il necessario supporto per accedere alle prestazioni ed contributi economici che gli spettano.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts