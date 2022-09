VIGGIANO (PZ) – Un grave incidente domestico si è verificato questa mattina a Viggiano in Provincia di Potenza. Un bambino di due anni è rimasto gravemente ferito dopo il contatto con un prodotto chimico, uno di quelli utilizzati nelle abitazioni per le pulizie.

Il bimbo, per cause in fase di accertamento, è venuto a contatto con il prodotto che accidentalmente è andato a finire sul corpo e sul viso. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118 Basilicata Soccorso.

Sul posto è giunta l’équipe medica Mike 11 dell’ospedale di Villa d’Agri. Dopo le prime cure del caso, è subito intervenuta l‘eliambulanza del “San Carlo” di Potenza che ha trasferito il piccolo al nosocomio del capoluogo lucano dove è entrato in Pronto Soccorso in codice rosso.