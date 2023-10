Vietri e Toscano: ‘Taranto nel caos, ostaggio di giochi di potere’

L’allargamento della maggioranza al comune a coloro che hanno mandato a casa Melucci firmando lo scioglimento anticipato del consiglio comunale è la certificazione del fallimento non solo del sindaco, ma di tutta la coalizione Ecosistema Taranto. Una coalizione che invece di pensare a ciò che conta realmente e a dare risposte alla città, dà vita da oltre un anno a un’orrenda telenovela fatta di consigli comunali saltati, di dichiarazioni velenose rese e sconfessate, di gruppi consiliari sciolti e ricomposti, di azzeramenti di giunta, di annunci di dimissioni, di una spudorata caccia alle poltrone e di immobilismo amministrativo”. Lo dichiarano in una nota Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano del gruppo consiliare Fratelli d’Italia al Comune di Taranto.

“La città è ferma con tutti i suoi problemi irrisolti ed è appesa a un quadro politico desolante, che ormai non ci stupisce neanche più. E’ evidente che la politica, quella nobile, e il perseguimento del bene comune nulla c’entrano con questo teatrino. A noi poco interessa delle questioni tutte interne alla maggioranza, ci preoccupano, piuttosto, gli effetti su una città che ne paga le conseguenze: dalla tassazione alle stelle alle strisce a pagamento ovunque, dal servizio di raccolta rifiuti inefficiente con l’Amiu con milioni di debiti, dal licenziamenti dei lavoratori alla programmazione strategica ferma e tanti altri problemi che ancora attanagliano la città e preoccupano i tarantini”, aggiungono.

”Taranto non uscirà di certo da questo pantano con equilibri politici pasticciati e contradditori utili solo a mantenere attaccata la spina a un’amministrazione che ha evidentemente perso la bossola dell’affidabilità politica e del proprio programma elettorale se sceglie di ricorrere, per sopravvivere, a politici locali molto discutibili in termini di coerenza. Anzi, da questa ultima crisi l’amministrazione Melucci esce peggio di come c’è entrata; con una squadra che appare ancora più debole e precaria che farà registrare nuove instabilità, altri mal di pancia, altri cambi di casacca altre richieste di posizioni e con la nostra comunità e le nostre istituzioni resteranno ostaggio di questi giochi per il potere”.

”Per Fratelli d’Italia è inconcepibile questo modo di fare politica per questo agiamo, ed agiremo, affinché si creino le condizioni per quell’alternativa di cui la nostra Taranto ha ormai disperato bisogno. Affinché nel capoluogo ionico ritorni una politica in grado di restituire alla città dignità, valore e speranza”, concludono Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano.

