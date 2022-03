ALBEROBELLO- Magia nelle ore in cui cade la neve: un paesaggio fiabesco viene catturato in un video che diventa virale sul web. Candida neve posata sui coni dei trulli e sulle strade di Alberobello, una città più belle e più conosciute al mondo. La nevicata iniziata nella giornata del 28 febbraio proseguirà per i prossimi giorni. Allerta gialla in Puglia.