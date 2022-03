Roma, Dario Stefano: “ Su Ucraina Draghi autorevole e convincente”

Roma- “Autorevole e convincente il presidente DRAGHI in Senato. L’Italia farà fino in fondo la sua parte a sostegno dell’UCRAINA. All’aggressione di Putin rispondiamo con misure mai messe in campo prima ma anche con la forza della politica. Non diamo argomenti alla propaganda russa: su adesione UE dell’UCRAINA è indispensabile una riflessione. Difendere la libertà spesso ha un costo pesante ma è quanto siamo chiamati per costruire un mondo più giusto e più umano”. Così il senatore del PD Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee a Palazzo Madama.