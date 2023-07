VIDEO – D’Attis: “Brindisi torna protagonista in ambito internazionale’

“Come previsto, è stata una giornata importante per la Puglia: nasce a BRINDISI la riunione stabile dei Paesi del Corridoio 8. Il nostro territorio, ne sono certo, ora potrà giocare un ruolo da protagonista nella strategia paneuropea e questo sarà importantissimo per il nostro futuro. Ringrazio il Governo italiano ed in particolare il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani per aver scelto BRINDISI per un incontro cruciale che guarda al domani”. Lo dichiara il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis.

