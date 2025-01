Viabilità a Lecce, pronti nuovi cantieri: “Usate le tangenziali”

Lecce – Saranno i cantieri stradali che interesseranno Lecce nei prossimi giorni modificando in maniera significativa la viabilità: via Verdi, via Massaia, via di Ussano e il restringimento della carreggiata di viale Rossini. Un impatto che avrà forti ripercussioni sul traffico cittadino e per questo il comandante della Polizia Locale Donato Zacheo consiglia a tutti un maggior utilizzo delle tangenziali e dei mezzi pubblici. Cantieri che risultano necessari ai quali è stato dato un forte impulso in tutta Italia dal Pnrr; l’obiettivo per quanto riguarda Lecce, sottolinea l’assessore alla mobilità Giancarlo Capoccia, è di terminare i lavori nel minor tempo possibile.

