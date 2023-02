Vertenza Dema, Rossi: ‘Ci sono due manifestazioni di interesse’

Si apre uno spiraglio per il futuro dei lavoratori della Dema a Brindisi. Ad annunciarlo è il Sindaco Riccardo Rossi: “Ho partecipato al vertice in videoconferenza convocato dal Ministero dello Sviluppo economico in merito al gruppo Dema e alla vertenza che riguarda anche i lavoratori di Brindisi di Dema e Dar. Ho rappresentato che siamo ormai fuori tempo massimo quindi è urgente fare chiarezza. Vogliamo conoscere i piani industriali del gruppo di società che deve tenere insieme tutte le realtà produttive che insistono su Brindisi. Durante l’incontro abbiamo appreso che ci sono due manifestazioni d’interesse da parte di altre aziende che vorrebbero rilevare le società, e anche a riguardo vorremmo conoscere le intenzioni di Dema, se intende proseguire, dismettere o aderire alla vendita. In quest’ultimo caso vogliamo conoscere i conseguenti piani industriali delle nuove aziende acquirenti per assicurarci che il destino delle realtà produttive di Brindisi sia un tema prioritario per la salvaguardia di tutti i posti”.

