Vertenza Baritech: Lacarra, ‘Ministro intervenga immediatamente’

Condividi su...

Linkedin email

“La situazione è al limite. Il 31 dicembre a 118 dipendenti della Baritech scadrà la cassa integrazione e, a oggi, il MISE non ha fatto nulla per individuare una soluzione per assorbire o ricollocare questi lavoratori. Per ben 5 volte le organizzazioni sindacali hanno chiesto di essere ricevute dal Ministro. In più occasioni, io stesso mi sono fatto promotore di richieste di incontro e interrogazioni parlamentari. Dopo un anno e mezzo di indifferenza dell’ex Ministro Giorgetti, non vorremmo che anche il nuovo Ministro preferisca voltare lo sguardo dall’altra parte. Cosa bisogna fare in questo Paese affinché le istituzioni prendano in considerazione le gravi crisi industriali che stanno soffocando il Mezzogiorno?”. Lo dichiara Marco Lacarra, deputato e Segretario del PD pugliese.