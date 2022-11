Condividi su...

Linkedin email

BARI – La mobilitazione è arrivata al quarto giorno consecutivo. Dopo il sit in durante l’assemblea generale di Confindustria, l’incontro con i sindaci in comune e con il prefetto Antonia Bellomo e la protesta all’esterno dei cancelli, i 115 lavoratori della Baritech sono arrivati sul lungomare di Bari davanti alla sede della presidenza della regione Puglia. Obiettivo: chiedere un intervento deciso al presidente Emiliano e alla task force regionale diretta da Leo Caroli che starebbe puntando tutto su una nuova e seconda manifestazione di interesse che prevede l’integrazione dei lavoratori. Dall’altro lato ci sarebbe un preliminare di vendita che rileverebbe solo l’immobile di via dei gladioli ma non la forza lavoro. Sul piatto c’è il futuro dei dipendenti dell’azienda alla zona industriale di Bari che con l’inizio del nuovo anno rischiano di non avere più ammortizzatori sociali.