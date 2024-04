Verso Giugliano-Monopoli, l’ex Salvemini sarà il grande assente

L’ostacolo non è dei più semplici da affrontare ma il Monopoli deve provare a fare l’impresa per sperare ancora nella salvezza diretta. La 35esima e quartultima giornata del Girone C di Serie C mette di fronte il Giugliano alla squadra di Taurino, una squadra che ha cambiato completamente marcia dall’avvento in panchina di Valerio Bertotto. Dal momento del suo arrivo l’ex difensore dell’Udinese, che in passato ha guidato anche l’Ascoli in Serie B, ha messo insieme 14 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, per una media punti di 1,68, che ad oggi equivarrebbe al quarto posto in classifica. Il Giugliano ha raccolto quattro vittorie nelle ultime sei, si è assicurato un posto nei playoff e ora lotta addirittura per saltare il primo turno, forte anche di un andamento in casa che ha portato a ben 30 punti in classifica. A trascinare i gialloblù l’ex Francesco Salvemini, già in doppia cifra ma assente per squalifica sabato allo stadio De Cristofaro e il giovanissimo di proprietà della Roma Ciuferri, sei reti in campionato di cui una proprio nella gara di andata a Monopoli, dove i campani si imposero con il punteggio di 1-3. Da tenere particolarmente d’occhio i campi di Francavilla, Messina e Torre del Greco dove saranno in scena Virtus-Catania, Messina-Monterosi e Turris-Avellino. Il destino, purtroppo, non dipende ancora solo dal Monopoli.

