Lecce, cessato allarme: Falcone ci sarà col Milan

Per la sfida con il Milan, Gotti avrà tutti i calciatori della rosa a disposizione, compreso il portiere Falcone che aveva saltato l’allenamento di mercoledì 3 aprile a causa di una gastroenterite. Solo i lungodegenti Dermaku e Kaba diserteranno la trasferta milanese, a causa dei rispettivi problemi fisici che li terranno fuori causa sino al termine della stagione. Sempre nella giornata di mercoledì 3 aprile è stata attivata la vendita libera dei tagliandi senza obbligo di tessera del tifoso: previsti a San Siro circa duemila sostenitori giallorossi. Nella mattinata di venerdì 5 aprile rifinitura al Via del Mare prima della partenza per Milano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author