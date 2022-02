BARI – Il Bari di mister Mignani si prepara a far visita al Foggia guidato da mister Zeman in occasione del 29esimo turno del Girone C in programma domani, sabato 26 febbraio sul terreno del ‘Pino Zaccheria’, con inizio fissato per le 18:30.

Per la sfida ai dauni non sarà a disposizione Ruben Botta non al meglio. Saranno dunque 24 i biancorossi a disposizione per la sfida ai rossoneri:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 25.PUCINO, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D’ERRICO, 17.MAIELLO, 21.MISURACA, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 19.GALANO, 88.PAPONI