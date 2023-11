Verona – Lecce 2-2, pari e patta al Bentegodi

Verona – Mister D’Aversa lascia in panchina Strefezza per Sansone e ripropone dal primo minuto Dorgu e Oudin. La prima vera occasione è di marca veronese con Djuric che lavora bene per Ngonge che colpisce in maniera sporca facilitando l’intervento di Falcone che comunque non appare impeccabile. La risposta del Lecce è affidata a Sansone che sul lato corto dell’area di rigore riesce ad andare via ma conclude, forse in maniera egoistica, sull’esterno della rete. Al 26′ dopo un periodo di gioco favorevole al Verona, sebbene senza vere e proprie occasione da rete, esce il Lecce con due occasioni importanti prima con Oudin liberato da Sansone e poi con Banda che riesce a strappare sulla sinistra concludendo di poco al lato della porta difesa da Montipò. Tre minuti più tardi però è ancora il numero 10 francese che sblocca la gara con una rete meravigliosa non col suo mancino fatato ma con un bolide di destro che bacia il palo e si spegne in rete per il vantaggio giallorosso. Gli uomini di D’Aversa cercano il colpo del KO con Banda che però a tu per tu con il portiere gialloblù non riesce a raddoppiare facendosi respingere la conclusione centrale. Il calcio come sempre è spietato e racconta una volta in più che quando sbagli un gol lo prendi e così Dorgu al 41′ fa la frittata in uscita, regala palla a Djuric, bravissimo a servire Ngonge che batte sul primo pallo Falcone non affatto esente da colpe. Finisce il primo tempo sul risultato di 1-1 e con i giallorossi che devono recriminare soprattutto contro se stessi per le occasioni divorate e il gol del pareggio regalato.

Il secondo tempo inizia con Gallo al posto di Dorgu sul quale sicuramente hanno pesato il giallo e l’errore in occasione del gol di Ngonge. Parte forte il Verona che prova a sfondare sulla destra con Tchatchoua che mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l’area piccola ma non trova nessun gialloblù a raccogliere l’invito. Al 55′ ancora Verona con il suo uomo migliore, Ngonge, che da calcio piazzato prova a mandarla sotto l’incrocio ma questa volta Falcone è bravo a dire “no”. Al 62′ Wladimiro Falcone si riscatta completamente dal gol preso perchè compie una vera e propria parata PAZZESCA sulla conclusione di Duda dai 20 metri riuscendo a mandare fuori un bolide diretto sotto la traversa. I cambi di D’Aversa, Strefezza per Sansone e Piccoli per Krstovic, destano i giallorossi che trovano il nuovo vantaggio con Gonzalez che entra in area di rigore avversaria palla al piede e scarica un tiro alla destra di Montipò che dopo la deviazione di un difensore si spegne alle spalle dell’estremo difensore del Verona. Al 71′ prova a rispondere Ngonge con una sforbiciata volante che termina però, per fortuna del Lecce, fuori alla destra di Falcone. Al 77′ però nulla può il portierone giallorosso sul colpo di testa di Djuric che sfrutta al meglio il calcio piazzato di Terraciano portando il punteggio nuovamente in parità. Al 81′ Wladimiro Falcone abbassa letteralmente la saracinesca opponendosi da campionissimo ad un doppia conclusione degli avanti gialloblù. All’89’ la maledizione di Piccoli colpisce ancora e dopo aver superato Montipò per il gol del 3-2 il VAR annulla giustamente per un fuorigioco di Banda che in maniera poco furba continua la corsa invece di fermarsi.

Dopo quattro minuti di recupero finisce 2-2 una gara che il Lecce con una maggiore attenzioni i giallorossi avrebbero potuto portare a casa.

VERONA – LECCE

RETI: 29′ Oudin (LEC), 68′ Gonzalez (LEC); 41′ Ngonge (VER), 77′ Djuric (VER)

Hellas Verona (4-3-3): Montipò; Terracciano, Amione (91′ Coppola), Hien, Tchatchoua; Folorunsho, Duda, Suslov (75′ Bonazzoli); Ngonge, Djuric, Mboula (61′ Lazovic). Panchina: Berardi, Perilli, Doig, Lazovic, Henry, Cruz, Kallon, H0ngla, Saponara, Serdar, Cabal, Charlys, Coppola, Bonazzoli. Allenatore: Baroni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu (46′ Gallo); Gonzalez, Blin, Oudin (87′ Rafia); Banda (91′ Venuti), Krstović (64′ Piccoli), Sansone (64′ Strefezza). Panchina: Brancolini, Samooja, Rafia, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo, Strefezza, Dermaku, Touba, Piccoli. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma

AMMONITI: 3′ Duda (VER) ; 5′ Dorgu (LEC), 24′ Banda (LEC)

ESPULSO:

