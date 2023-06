Verdetti Covisoc: Reggina esclusa dalla B, nessun problema per il Brindisi

È arrivato il comunicato ufficiale che mette a tacere voci, rumors e indiscrezioni di ogni genere. La Covisoc (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) ha analizzato le varie richieste di iscrizione.

SERIE B – La Reggina è stata esclusa a causa delle numerose inadempienze finanziarie non saldate dal club amaranto. Esulta di conseguenza il Brescia, formazione che verrebbe riammessa nel torneo cadetto nel caso in cui il ricorso della Reggina non dovesse riscontrare esito positivo. In caso di forfait da parte del Brescia, rientrerebbe in ballo il Perugia. L’ammissione del Lecco spegne di conseguenza le speranze del Foggia, che resta in Lega Pro.

SERIE C – Bocciata la richiesta del Siena. Come vi avevamo anticipato, non c’è stato alcun problema per il Brindisi, così come per Triestina e Alessandria.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp