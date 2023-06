Ufficiale: Brindisi iscritto in Serie C, c’è l’ok della Covisoc

Adesso è ufficiale: il Brindisi è in Serie C. Nel tardo pomeriggio è arrivato l’ok definitivo della Covisoc. In giornata era state diffuse diverse fake news da testate giornalistiche nazionali circa la bocciatura della domanda del club del Presidente Daniele Arigliano. Antenna Sud, già alle 18 aveva anticipato la notizia dell’avvenuta iscrizione attraverso i propri canali. Da oggi, dunque, si può parlare finalmente di calciomercato.

