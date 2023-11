Vela: vento forte di scirocco nella prima giornata del trofeo Bottiglieri

Vento forte di Scirocco fino a 20 nodi e molto rafficato con mare non molto formato sotto costa e più impegnativo nella zona della partenza ha accompagnato la prima giornata del XXXVI Trofeo Bottiglieri inserita nella “Coppa d’Autunno” quest’anno valida anche come “Radicci Sailing Cup”.

Una regata regolare per altura e minialtura con raffiche che, in una giornata con sole e temperature primaverili, hanno creato qualche problema nei giri di boa alle imbarcazioni partecipanti. Nel corso della giornata l’aumento di vento avrebbe potuto creare difficoltà più importanti a molti equipaggi, motivo per cui il comitato di regata, presieduto anche in questa occasione da Nino Sasso, ha rimandato al 19 novembre la chiusura del trofeo.

In occasione del Trofeo Bottiglieri alla compagine presente nel precedente Trofeo Carofiglio si è aggiunta la pluripremiata imbarcazione Morgan V di Nicola De Gemmis (CC Barion) che ha conquistato il primo posto in classifica Overall seguita da Grace di Nicola Turi (CV Bari) e da Freedom di Francesco Lorusso (CN Bari). Tra i Gran Crociera primo posto per Freedom seguita da Morgana di Paolo Barracano (LNI Bari) e da Biba di Giacomo Scalera (Cus Bari). Tra i Crociera regata invece prima è Grace, seconda Ganzuria V di Claudio Dabbicco (CN Bari) e terza Yemanja’ II di Pasquale Luca Lippolis (CC Barion). Per i Minialtura primo posto per L’Emilio di Asd Compagnia del Mare (CV Molfetta) seguita da Edb Jebedee di Nino Soriano (CN Maestrale) e da Folle Volo Racing di Giuseppina D’Ambrosio (CN Bari).

Il “Trofeo Bottiglieri” sarà assegnato all’imbarcazione prima classificata in tempo compensato di ogni classe e raggruppamento. Saranno inoltre premiate le imbarcazioni seconda e terza classificata di ogni classe e raggruppamento.

I risultati delle due giornate del Trofeo Bottiglieri concorreranno, insieme a quella del Trofeo A. Carofiglio, alla formazione della classifica della “4a Coppa D’autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup”. Si aggiudicherà il trofeo Challenge della Radicci Sailing Cup l’imbarcazione prima classificata in tempo compensato overall della classe più numerosa. Risulteranno vincitrici della quarta edizione della Coppa d’autunno Città di Bari – Radicci Sailing Cup le imbarcazioni classificatesi prima di ogni classe e raggruppamento, saranno anche premiate le imbarcazioni classificatesi seconda e terza di ogni classe e/o raggruppamento. (Foto Antonella Battista)

