Vela, CV Bari: parte con un regata internazionale la stagione classe Optimist

Ricomincia con una regata internazionale la stagione agonistica della classe Optimist del Circolo della Vela Bari. Ben 11 gli atleti biancorossi presenti a Crotone per la IX edizione della Carnival Race, regata che da ben nove anni rappresenta l’inizio della stagione agonistica, e che era valida quest’anno anche come prima tappa del Trofeo Optisud. Organizzata dal Club Velico Crotone, che ogni anno riserva un’ottima accoglienza e organizzazione per i partecipanti e i loro accompagnatori, la regata ha visto la partecipazione di molte squadre di optimisti provenienti da tutta Italia, e anche da altri Paesi europei.

La regata si è svolta dal 10 al 13 febbraio con un formato che prevedeva due giorni di qualifiche a batteria e due giorni di finale divisi in Gold (migliori 88), Silver (dall’89 al 166) e Bronze tutti gli altri, fino a completare il gruppo degli oltre 260 atleti partecipanti con ben otto nazioni straniere, tra cui turchi e greci i team più numerosi. Undici le prove portate a termine tra gli Juniores e quattro per i cadetti.

Soddisfatto per le prestazioni dei ragazzi il tecnico Beppe Palumbo che racconta “durante la regata ci sono state condizioni difficili per i nostri ragazzi con vento da Sud – Sud Ovest nei primi tre giorni e da Nord nei successivi, con onda formata, sempre con intensità tra i 15 nodi e i 30 nodi. Particolarmente difficile la prima giornata di finale in cui il vento ha soffiato stabilmente tra 25 e 30 nodi. I ragazzi, dopo una prima giornata non proprio lucida, sono risaliti ogni giorno in classifica finendo in continuo miglioramento”.

Da evidenziare tra gli Juniores le prestazioni di Luca Ottolino che ha chiuso la regata al 42° posto generale (24° tra gli italiani) e che ha ottenuto un ottimo 2° posto in Gold nell’ultima giornata di regate; Nicola Di Pilla 2° italiano tra i nati nel 2012. Tra gli Juniores bene anche il debutto di Marco De Nicolò che, alla sua prima regata tra gli Juniores, ha chiuso al 3⁰ posto assoluto tra i nati 2013 e 1⁰ degli italiani ottenendo così un pass per il GAN Cadetti (Gruppo Agonistico Nazionale) 2024/25. Bene anche la piccola Federica Cantoro che nei Cadetti si piazza al 27⁰ posto su 54 atleti riuscendo a terminare tre prove su quattro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author