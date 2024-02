Futsal C1/M, Azzurri Conversano: scontro diretto col Cinico Bisceglie

Mandato ormai in archivio il successo di misura ottenuto nel “Monday Night” con il fanalino di coda Futsal Byre Ruvo, per gli Azzurri Conversano è giunto il momento di pensare a un altro impegno fondamentale sulla strada che porta a una tranquilla salvezza.

Sabato pomeriggio, nella giornata numero 21 del massimo torneo regionale di calcio a 5, la banda del patron Mino De Girolamo sarà impegnata sul campo del Futbol Cinco Bisceglie, penultimo in classifica, insieme al Futsal Terlizzi, a quota 19 punti. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per capitan Detomaso e compagni, decisi nel cercare una continuità di risultati e vogliosi di conquistare il primo successo esterno del nuovo anno.

Ma, ultimamente, battere a domicilio i biscegliesi è impresa davvero ardua, ne sanno qualcosa Ruvo, Cus Foggia, Futsal Andria e Carovigno costrette a capitolare in rapida successione presso il PalaCosmai. I neroazzurri non perdono davanti al pubblico amico dallo scorso mese di dicembre, motivo in più per gli uomini guidati da mister Chiaffarato per tenere altissima l’asticella della concentrazione.

“Affrontare il Futbol Cinco in casa propria è da sempre molto complicato e per questo sappiamo di dover approcciare alla gara nel migliore dei modi – spiega Vito Mastrangelo -. Che partita mi aspetto? Sicuramente molto combattuta e totalmente diversa rispetto all’andata, quando riuscimmo a ottenere una larga vittoria. La successo su Ruvo ci ha ridato un po’ di serenità dopo le sconfitte con Aradeo e Mola, e adesso vogliamo tornare ad offrire le prestazioni che ci hanno contraddistinto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Siamo consapevoli che dipende da noi e dall’atteggiamento con cui scendiamo in campo”.

Al PalaCosmai dirigono l’incontro Angelo Dilucia della sezione di Foggia e Antonio Vania della sezione di Barletta. Fischio d’inizio alle 16.00.

