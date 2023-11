Valerio Manisi apre rassegna Puglia Show del Festival del Cinema Europeo

Inizia con un’importante responsabilità la corsa nelle sale e nei festival dell’ultimo film di Valerio Manisi, “Era ora!”, interpretato dall’attore Giacomo Rizzo.

È stato affidato al regista grottagliese, della provincia di Taranto, l’onore di aprire la rassegna Puglia Show all’interno della ventiquattresima edizione del Festival del Cinema Europeo, una rassegna di cortometraggi dedicata a giovani registi in corsa per il Premio CNC, Premio Augustus Color, Premio Rai Cinema Channel e Premio Università del Salento.

“Siamo orgogliosi di essere presenti a un festival cinematografico così importante e di tale rilievo, dedicato alla memoria di Mario Verdone – dichiara Manisi, sceneggiatore e regista del film – ancor più perché questa occasione rappresenta la Primissima per il nostro film, mai proiettato prima d’ora”.

Il nuovo film di Manisi si diversifica radicalmente dai due precedenti (“Sciamu” e “Vivi la vita”), entra in profondità su tematiche sociali di rilievo e scava nel coraggio delle verità.

“È un film che poco si può spiegare – illustra Manisi – Il paradosso che sorregge la sua trama e il finale rischiano di apparire surreali già dal principio. È necessario non svelare nulla. Solo vederlo. Far accrescere in ogni spettatore un forte desiderio di “rivalsa” come quello che ogni individuo potrebbe provare nei confronti di un’ingiustizia subita o palesemente subita da altri; in un’epoca dove è sempre più complesso ritenersi fattivamente liberi di scegliere, amare, apparire o essere sé stessi. Sarà complesso, infatti, metabolizzare la cruda verità che mostra il finale. Un finale che potrebbe essere, in realtà, l’esatto opposto di quello che il film racconta durante tutta la sua durata. Tutto questo raccontato dalla potentissima interpretazione che Giacomo Rizzo, attore di rilievo internazionale, ha donato all’opera”.

La prima si terrà il 13 novembre 2023, alle ore 21:00, presso il Multisala Massimo di Lecce.

