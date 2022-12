Vaccini anti-Covid, trasferimento sede Asp di Potenza e nuovo calendario

L’ASP comunica che il punto vaccinale della città di Potenza verrà trasferito presso la sede ASP in Via della Fisica n. 18 a partire dal 10 dicembre 2022. Il calendario per le prenotazioni anti-COVID 19 presso il centro vaccinale di Potenza è, pertanto, rimodulato nelle sedi e nelle fasce orarie di apertura come indicato nella tabella seguente: