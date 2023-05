Vacanze alle Isole Tremiti: consigli utili per pianificare il viaggio

Le Isole Tremiti, un piccolo arcipelago nel Mar Adriatico, rappresentano una destinazione turistica di grande fascino per coloro che cercano un’esperienza vacanziera autentica. Mare cristallino, spiagge incantevoli e paesaggi mozzafiato sono solo una parte di tutto ciò che le Tremiti ai turisti che approdano ogni anno.

Per godere appieno di tutto ciò che queste isole hanno da offrire, tuttavia, è importante pianificare il viaggio con cura e, in questo articolo, vedremo come fare. Difatti abbiamo raccolto una serie di consigli utili per organizzare al meglio la vacanza e godersi l’unicità di queste isole. Per prima cosa confronta online i prezzi dei traghetti per le Isole Tremiti e prenota subito, assicurandoti così di trovare la data a te più congeniale scegliendo tra alta e bassa stagione.

Perché scegliere il traghetto?

Il viaggio in traghetto rappresenta il modo più comune per raggiungere le Isole Tremiti, soprattutto per chi desidera un viaggio confortevole a prezzo abbordabile. Per chi non avesse mai viaggiato con questa soluzione o soffra di mal di mare ci sono tanti modi per arrivare pronti alla traversata.

Prima di tutto è importante prenotare il biglietto con anticipo, in modo da avere la possibilità di scegliere la soluzione di viaggio più adatta alle proprie esigenze. A seguire, durante il viaggio, consigliamo di avere ben chiare le norme di sicurezza e, ovviamente, di seguire attentamente le istruzioni del personale di bordo.

Per prevenire il mal di mare, invece, è possibile assumere farmaci preventivi, disponibili in farmacia, o scegliere una cabina in un’area del traghetto con minor movimento. Per questo è consigliabile parlare con il proprio medico di fiducia che saprà trovare una soluzione a ogni bisogno.

Mobilità e spostamenti alle Tremiti: ecco cosa devi sapere

Le Isole Tremiti sono un piccolo arcipelago di piccole dimensioni e la loro particolarità sta proprio nella dimensione contenuta: l’isola di San Domino, infatti, è la più grande e ha una superficie di soli 2,5 km². Ciò rende le Tremiti una meta ideale per chi vuole spostarsi a piedi o circumnavigandole in barca.

Sulle isole è sempre possibile noleggiare biciclette o motorini per muoversi più facilmente. In alternativa sarà possibile anche valutare il noleggio di un’imbarcazione per esplorare le acque cristalline dell’arcipelago o per raggiungere le calette più nascoste e suggestive.

È importante ricordare che l’arcipelago delle Isole Tremiti è un’area protetta e che, in quanto tale, presenta delle specifiche restrizioni alla circolazione di veicoli a motore, soprattutto nei periodi di alta stagione.

Spiagge selvagge e baie incantevoli: il vero animo delle isole Tremiti

L’isola di San Domino ospita alcune delle spiagge più famose e frequentate dell’arcipelago, come Cala delle Arene, Cala Matano e Cala delle Viole: tutte caratterizzate da acque cristalline e fondali coloratissimi.

Ci sono anche alcune baie incantevoli e selvagge meno conosciute che vale la pena di visitare. Tra queste suggeriamo Cala dei Turchi, una piccola spiaggia di ciottoli bianchi e sabbia finissima incastonata tra le rocce, raggiungibile solo via mare. Oppure c’è la Baia degli Infreschi, situata sul versante nord-est dell’isola di San Nicola e famosa per i suoi fondali ricchi di flora e fauna marina.

