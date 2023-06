V edizione di Live Evo: Niccolò Fabi protagonista prima serata

Sarà il concerto di Niccolò Fabi a scaldare la prima serata della V edizione di Live Evo.

Martedì 4 luglio alle ore 21.30 il cantante porterà il suo “Estate Solo Tour” nella masseria Quis ut Deus di Crispiano. Dopo aver celebrato i 25 anni di carriera con un unico evento per il 2022 ed essersi esibito durante la primavera 2023 in un tour nei principali teatri italiani accompagnato dall’orchestra, Niccolò Fabi continua il suo viaggio sonoro tra musica e parole con i suoi grandi successi e i brani contenuti nell’ultimo album “Meno per meno”.

Il Festival, con la direzione artistica di Martino De Cesare, coniuga spettacolo e cultura ad uno dei prodotti simbolo della nostra regione, “l’olio evo”. Il concerto di Fabi sarà preceduto alle ore 20 da un dibattito con l’ITS di Locorotondo, fondazione che si occupa di ricerca sull’agroalimentare di Puglia.

Partner della serata: BCC Locorotondo, Basile Audi, Arcdomus, Marturano, Microbirrificio Verso Sud. Durante la serata il food sarà gestito da “Cucina e bottega”.

BIO NICCOLO’ FABI

Nel 1997, con “Capelli”, vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di Sanremo. Nel 1998 presenta, sempre a Sanremo, “Lasciarsi un giorno a Roma”. Tra il 2000 e il 2006 pubblica “Sereno ad Ovest”, “La Cura del Tempo” e “Novo Mesto”. Tre anni dopo pubblica “Solo un Uomo”. Il 30 agosto 2010 organizza “Parole di Lulù”, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite, vengono raccolti i fondi a favore di Medici con l’Africa CUAMM. A novembre 2010 viene pubblicato il singolo “Parole Parole” cantata con Mina. Nel 2012 pubblica “Ecco”, disco che vincerà la Targa Tenco come miglior disco in assoluto. Il 2014 e il 2015 sono gli anni di FabiSilvestriGazzè, 1 disco di inediti, 1 disco live, 1 tour europeo, 1 tour nei palazzetti, 1 Arena di Verona e un grande concerto conclusivo a Roma davanti a più di 20.000 persone. Pubblica ad aprile 2016 il nuovo disco “Una Somma di Piccole cose” a cui segue un tour di presentazione interamente sold out e che fa bissare a Niccolò la Targa Tenco come miglior disco in assoluto. Nel 2017 Niccolò Fabi festeggia i 20 anni di carriera. A Settembre 2019 viene rilasciata “Io Sono l’altro”, primo brano estratto da “Tradizione e Tradimento”. Segue un tour di 25 concerti che registra esaurito in tutti i teatri. “Io sono l’altro” vince il Premio Amnesty 2020 “Voci per la Libertà”. Il 2022 è l’anno dei 25 anni di carriera che Niccolò decide di condividere con il suo pubblico durante un concerto unico all’Arena di Verona. Da questo concerto nasce un disco speciale “Meno per meno” pubblicato il 2 dicembre, anticipato dal brano “Andare Oltre” (che ha vinto il premio come miglior videoclip del 2022 alla Festa del Cinema di Roma).

PROGETTO LIVE EVO

Che cos’è Live Evo? Una comunità che attraverso il lento succedersi delle stagioni vuole costruire una nuova sensibilità agricola, frutto di passione e amore per l’ulivo: simbolo di abbondanza, di gloria e di pace ha consacrato il capo dei gradi della terra. Siamo aperti verso chi attraverso lo sviluppo di strategie artistico culturali possa armonizzare identità, tradizione e progresso. Il mediterraneo è patria dell’ulivo e ogni sua azione in difesa è anche salvaguardia dei valori universali della civiltà.

