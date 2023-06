Taranto Opera Festival: Nicola Piovani in concerto nella Concattedrale

Sarà il maestro Nicola Piovani, con il concerto “Note a margine”, a chiudere la stagione concertistica del Taranto Opera Festival.

Il compositore, Premio Oscar per la miglior colonna sonora 1999 per il film “La vita è bella” di Roberto Benigni, si esibirà nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto il 7 luglio (ingresso ore 20, sipario alle 21).

La musica è la vita del maestro Piovani, da sempre. Nel concerto, diventa un racconto in note, celebre in tante colonne sonore dei film che hanno accompagnato, nei decenni, la storia del cinema italiano e internazionale. Musiche famose, entrate nella memoria e nel cuore di molti appassionati dell’arte filmica e di tante generazioni.

“Note a margine” è una summa di composizioni e produzioni più famose di Nicola Piovani: la storia del maestro, quasi come in un racconto autobiografico, insieme a un excursus dei momenti celebri della cinematografia mondiale.

Oltre quarant’anni di carriera ininterrotta, competenza e genio, esperienze di vita e di musica. Gli incontri con i più grandi registi: da Fellini, a Taviani, a Cerami e Benigni; le tappe del suo percorso artistico e umano, gli aneddoti e le curiosità. Un racconto in musica, con le note del suo pianoforte: nel concerto, il maestro Nicola Piovani condividerà con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni tra musica, cinema, teatro.

Farà da palcoscenico la Concattedrale Gran Madre di Dio, opera degli anni ’70 con cui l’architetto Giò Ponti cercò di interpretare le istanze riformiste della chiesa e il sogno di una città, Taranto, allora in espansione, costruendo l’edificio sacro in una zona all’epoca periferica e cercando di rappresentare una chiesa contemporanea, attraverso il suo stile (lineare, di leggerezza architettonica, di gioco di pieni e vuoti, quasi un contrappunto musicale).

Il “Taranto Opera Festival – l’emozione della lirica” si completa con l’ultimo appuntamento musicale in cartellone per la stagione estiva 2023 e offre un’ulteriore opportunità: il 7 luglio, prenotando, si potrà partecipare a un tour per conoscere la Concattedrale e assistere al concerto. Il tour comprende la visita alla Concattedrale e il concerto del maestro Piovani.

Informazioni al numero 3476917639. Organizzato dall’associazione musicale Domenico Savino e dal Comune di Taranto, il Taranto Opera Festival ha proposto quest’anno due opere e il concerto di Nicola Piovani, con grandi interpreti internazionali. Il maestro Paolo Cuccaro, pianista e concertista, si conferma, anche per questa stagione, il direttore artistico del Taranto Opera Festival. Lo affiancano il direttore generale del Taranto Opera Festival, il maestro Pierpaolo De Padova, il team del Taranto Opera Festival e l’assessorato alla cultura del Comune di Taranto, che ha dato il suo patrocinio. Per i biglietti e gli abbonamenti, informazioni e prenotazioni: Associazione musicale Domenico Savino, via Cavour 24, Taranto; tel. 3757044367.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp