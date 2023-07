Bari, un weekend all’insegna del Lungomare di Libri

BARI – Cinquecento metri e 35 casette che ospitano 23 librerie di Bari e della Città Metropolitana e 39 editori pugliesi associati ad Ape per la terza edizione di “Lungomare di libri”, la manifestazione letteraria che trasforma ancora una volta il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto – grazie alla presenza di librai ed editori del territorio – e in un crocevia di incontri con autrici e autori da tutta Italia. Tema di questa terza edizione, che omaggia Italo Calvino nel centenario dalla nascita, è una citazione tratta dalle sue Lezioni americane, “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”. L’inaugurazione nelle scorse ore con la grande azione di pittura collettiva in piazza del Ferrarese.

