Rosaria Renna condurrà la 13a edizione di ‘Pugliesi nel mondo’

Sarà la conduttrice radio televisiva la “Voce di Radio Monte Carlo” Rosaria Renna a presentare nuovamente, dopo l’ottimo successo ottenuto alla scorsa edizione, la XIII Edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo del presidente Giuseppe Cuscito.

Originaria di Monopoli, tanti i riconoscimenti ricevuti nella sua lunga carriera. Nel 1997 è stata eletta dai lettori di TV Sorrisi e Canzoni come “la voce più sexy della radio” e premiata con il Telegatto.

L’Evento si svolgerà nel Teatro Lembo di Canosa di Puglia sabato 16 dicembre 2023.

Durante la serata, che vedrà la partecipazione di altri illustri ospiti, verranno premiati 15 Eccellenze, provenienti anche da Paesi lontani, tutti nati o avente origine pugliese che si sono distinti nei propri settori.

Premi Speciali anche per altri pugliesi presenti sul territorio. La manifestazione, come per le scorse edizioni, gode di numerosi patrocini istituzionali italiani ed esteri, fra cui la Regione Puglia e l’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia.