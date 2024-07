Lecce, Ramadani: ‘Tanto affetto dai tifosi leccesi per gli Europei’

Il centrocampista albanese arrivato in ritiro, al pari del connazionale Berisha, dopo le meritate ferie al termine dell’Europeo, ha parlato proprio dell’affetto riservatogli dai tifosi giallorossi durante la competizione continentale: “E’ stato bello parteciparvi, ho fatto bene. Adesso inizia un altro lavoro, sono tornato per lavorare e speriamo che andremo a fare una grande stagione. Durante l’Europeo tutti i leccesi mi scrivevano che erano con me e questo era bellissimo per me, perché ho sentito lo stesso supporto che mi danno al Lecce così come con l’Albania.”.

Ramadani ha poi parlato dei prossimi obiettivi: “E’ molto semplice, ovvero arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo salvarci, ma personalmente vorrei vincere tutte le partite ed arrivare quanto più su in classifica, ovviamente raggiungendo quanto prima quello che è l’obiettivo della squadra. Per me è una grande responsabilità, perché conosco già la mentalità di tutti i leccesi e quello che vogliono da questa stagione. Speriamo di fare bene”.

Infine, ha speso parole d’elogio per Berisha: “La sua crescita era iniziata già prima a Lecce, ha giocato tutte le ultime gare ed il ct ha visto che poteva fare benissimo anche con la Nazionale. E’ giovane, ha grande qualità, spero che cresca ancora e faccia un gran campionato”.

