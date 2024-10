US Lecce, Gotti: “Potrò riutilizzare Dorgu in avanti”

Lecce – Il tecnico leccese Luca Gotti alla vigilia della sfida contro la sua ex Udinese ha parlato di una gara che arriva dopo una settimana non certamente felice per lui: “E’ stata una settimana brutta personalmente perchè vengo da tre partite che non hanno dato alcuna soddisfazione, anzi. Però posso dire che la squadra ha lavorato molto bene.”. “Domani non credo che ci sia un tema tattico particolare; la squadra deve continuare una percorso di consapevolezza che porta avanti dalla preparazione.”.

Sui singoli non si sbilancia: “Oudin è un giocatore importante dal punto di vista tecnico; sicuramente calcia benissimo i piazzati. Bisogna però tenere sempre conto della coperta, quindi se inserisci un giocatore con determinate caratteristiche devi capire se può soddisfare alcune richieste tattiche.”. “Quando prendi due gol nel finale contro il Parma; prendi 3 gol in 5 minuti contro il Milan le risposte degli addetti ai lavori sono sempre le stesse. In realtà non è un tema di concentrazione ma un tema di saper affrontare certe gare.”. “Col rientro di Guilbert potrò utilizzare Dorgu in altre zone del campo.”. “Rebic ha prevalentemente giocato come attaccante esterno. Quello che devo cercare di fare, non sol con Rebic ma con tutti i calciatori, di metterli nella migliore posizione per rendere al meglio, anche in funzione di quello che chiedo dal punto di vista tattico.”

“Domani non è certamente la partita più delicata da quando sono a Lecce. Sicuramente per me personalemnte la partita Udinese – Lecce non è una partita come le altre ma se devo valutare il valore della gara di domani per il Lecce è una gara come le altre.”.

