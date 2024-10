Fasano-Casarano, derby da ex per Vincenzo Corvino e Giuseppe Laterza

Vincenzo Corvino non ci ha messo molto per dimostrare ai tifosi del Fasano che è ancora quel calciatore che tutti, nella Città della Selva, ricordavano fosse. Un ritorno fortemente voluto da entrambe le parti e che ha già donato i propri primi frutti. Ad Ischia il fantasista salentino è tornato ad indossare la casacca numero 10 biancazzurra 518 giorni dopo l’ultima volta, ed ha impiegato meno di un tempo per tornare a far gol con addosso quella maglia. La sua doppietta non è però bastata per trovare la prima vittoria stagionale del Faso, che in compenso ha mosso la classifica con un punto che senza il Corvo, difficilmente sarebbe arrivato. Il Fasano aveva disperatamente bisogno di qualità e certezze in quella zona di campo, ed è stato uno dei motivi per i quali Corvino è stato riaccolto ben volentieri al Curlo, in quella che non ha mai smesso di considerare casa sua, anche dopo la parentesi della passata stagione in forza al Casarano. Domenica pomeriggio, il classe ’91 ospiterà assieme al suo Fasano proprio i rossazzurri, chiamati a non sbagliare dopo lo stop interno con la Palmese. Corvino non sarà però l’unico ex del derby tutto pugliese che il Gruppo Editoriale Distante proporrà in chiaro ed in diretta su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre). Giocherà in casa forse più di chiunque altro mister Beppe Laterza, tecnico che sulla panchina della squadra della sua città ha scritto indelebili pagine di storia. Saranno tanti i motivi che renderanno Fasano-Casarano una partita diversa da tutte le altre.

