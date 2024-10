Serie C, la presentazione dell’ottava giornata di campionato

L’ottava giornata di campionato in Serie C parte col botto: nell’anticipo di questa sera, le ultime due della classe Foggia e Taranto si sfideranno allo Zaccheria nel primo anticipo. Sarà Capuano contro il proprio recente passato: lontano dallo Iacovone i rossoblù hanno fino ad ora solo perso. Sono invece tre gli incontri fissati per domani, sabato cinque ottobre. Alle 15 il Potenza sarà ospite della Juventus Next Gen. Il secondo derby tutto pugliese di giornata si giocherà invece a Bari alle 17.30, e vedrà protagonisti al San Nicola Altamura e Monopoli. I murgiani, in striscia positiva, ospiteranno un Gabbiano che reduce dal ko di Catania vuole rimettersi in carreggiata. Fino ad ora in trasferta nessuno ha fatto meglio dei biancoverdi, capaci di collezionare 9 punti su 12. In contemporanea, al Curcio di Picerno, una delle due capolista se la vedrà con la Cavese. L’altra prima classificata, ossia il Benevento, sarà impegnata a Messina in uno dei tre incontri in programma per domenica alle 15. Prima però, nel lunch match delle 12.30, i riflettori punteranno il confronto fra Latina e Giugliano. Tornando alle gare che avranno inizio alle 15, il Catania proverà a scalare la classifica ma dovrà prima passare su una Casertana piuttosto in salute. Interessante sarà anche la sfida fra Sorrento e Trapani, attualmente appaiate a quota 12. L’ultima partita in programma per domenica è quella che vedrà il Cerignola impegnato a Torre del Greco: gli ofantini non vincono da tre giornate, ma proveranno a farlo in casa del peggior attacco del girone. Il sipario dell’ottavo turno si abbasserà non prima di lunedì sera, quando un Avellino ormai riuscito a sbloccarsi sarà ospite allo Scida di un Crotone che ha vinto solo una delle ultime sei gare disputate.

