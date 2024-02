US Lecce, D’Aversa: “Dobbiamo imparare a vincere anche 1-0”

Lecce – Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida contro il Bologna al Dall’Ara sottolinea quanto la squadra debba crescere dal punto di vista del risultato inteso come raggiungimento dell’obiettivo: “Ci devono essere volontà e determinazione per fare risultato fuori casa. I tiri in porta che ci vedono dietro le big? Come dato va tenuto in considerazione, creiamo tanto, il dato va letto anche per cercare di concretizzare. Spesso e volentieri il risultato dipende dal miglioramento. Per vincere non sempre dobbiamo fare 3 o 2 gol, sono aspetti da migliorare, anche nell’aspetto positivo c’è da migliorare”. In quest’ottica il tecnico giallorosso utilizza come monito la gara persa col Genoa: “Ricorderò ai ragazzi più che altro la partita col Genoa. In terra nostra dobbiamo ricordarci quello che è successo a fine gara, non avremmo meritato di perdere a Marassi, quindi più che la rimonta con la Fiorentina preferisco ricordare al gruppo quella gara”.

Sul Bologna invece evidenzia il campionato importante degli emiliani e la stima nei confronti di Thiago Motta: “Il Bologna sta facendo un campionato importante, sono sesti in classifica e stanno cercando di migliorare, come lo stiamo facendo noi. Nell’andata facemmo meglio noi, loro sono stati bravi, potevano chiuderla e nel finale e ci è stato assegnato un rigore dal Var,che sembrava già solare dal campo ma poi ci sono state polemiche per il fuorigioco. Alla fine pur avendo le occasioni il risultato fu giusto. Siamo migliorati anche noi, le distanze non sono state mantenute ma loro sono bravi nel palleggio. Dovremo essere bravi noi a prenderli alti o attenderli, dobbiamo essere compatti e loro sono allenati da un bravo allenatore che stimo”.

