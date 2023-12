Urso, ‘Non c’e’ assolutamente rischio chiusura ex Ilva’

“Non c’e’ assolutamente nessun rischio chiusura per lo stabilimento di Taranto dell’ex Ilva. Il Governo è impegnato a mantenere questo importante e strategico sito produttivo italiano, e a rilanciarlo anche nella sua versione green”. Così il ministro del made in italy Adolfo Urso a Sky Tg24. “Siamo convinti – ha proseguito Urso – che l’Italia debba rafforzare e aumentare la sua produzione siderurgica e stiamo realizzando un piano nazionale che avrà quattro poli: Taranto, Piombino, Terni e Acciaierie green del Nord. Con questi quattro poli assicureremo non solo la produzione, ma la sostenibilità dell’industria italiana, dell’industria dell’automotive, della cantieristica, degli elettrodomestici, dell’industria ferroviaria, delle costruzioni, e poi anche la costruzione del ponte di Messina”

