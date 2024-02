Urso, ‘Mittal non vuole investire, giusto riappropriarsi di ex Ilva’

“L’investitore straniero che guida l’azienda (ArcelorMittal, ndr.), e che ha la maggioranza delle azioni, non intende mettere risorse nell’azienda”. Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine dell’inaugurazione di Greatify, l’appuntamento che riunisce a Fiera Milano le sei fiere dedicate alla moda, cioè Micam, Mipel, The one Milano, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle e Simac Tanning Tech, rispondendo a una domanda sul futuro dell’ex Ilva di Taranto. “È quindi chiaro che se colui che guida l’azienda, colui che ha la maggioranza azionaria e che dovrebbe essere il partner industriale di un socio pubblico, un socio finanziario minoritario che è Invitalia, non intende investire sull’impresa, io credo che sia giusto che il Paese si riappropri di quello che è il frutto del lavoro, del sacrificio di intere generazioni”, ha concluso il ministro.

