FOGGIA – L’Università di Foggia ospita tutti i rettori di Puglia e Campania per pianificare in sinergia azioni concrete a sostegno dello sviluppo del sud. L’Ateneo dauno è stato scelto con il chiaro intento di convogliare le forze in un territorio ora costretto ad affrontare numerose problematiche e supportare, quindi, l’università che qui è presidio di cultura e legalità.