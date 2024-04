Torremaggiore, Barzagli ospite d’eccezione dello Juventus Club “Alessandro Del Piero”

TORREMAGGIORE – Campione del mondo in azzurro, otto volte campione d’Italia in bianconero. Andrea Barzagli è un perno della recente storia juventina, grande ospite nella cena evento organizzata dallo Juventus Official Club “Alessandro Del Piero” di Torremaggiore, uno dei più attivi nella Capitanata. L’intento è stato quello di promuovere, tramite la squadra del cuore, i valori dello sport e dell’aggregazione, l’ex difensore d’altronde è da sempre impegnato nell’educazione giovanile. I dettagli nel servizio.

