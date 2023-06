Università: Medicina, da settembre 4.000 posti in più

“Già da settembre avremo 4mila posti in più ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, per un totale di circa 18mila studenti distribuiti in tutta Italia che potranno intraprendere la carriera di medico”. Lo scrive Anna Maria Bernini, ministra dell’Università, su Twitter parlando di “un’apertura molto importante, che abbiamo fortemente voluto. Si tratta di un’opportunità per i ragazzi, ma anche una risposta rapida alle necessità del sistema sanitario”.

