UniSalento inaugura la sua web radio

Lecce – SUR, ovvero Salento University Radio è questo il nome della webradio inaugurata nell’aula consigliare del Rettorato dell’Università del Salento proprio nel giorno mondiale della radio. Uno strumento in più per gli studenti dell’Ateneo leccese per tenersi aggiornati sugli eventi di UniSalento e per crescer ancora di più come comunità.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author