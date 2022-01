ROMA – Un tavolo istituzionale a Roma per rendere operativo lo Spazioporto di Grottaglie. Si è tenuto a Roma alla presenza dei vertici di Regione Puglia, ministero delle Infrasrtutture, Aeronatica, Agenzia Spaziale Italiana, Enav, Cnr, Enea, Marina Militare e Aeroporti di Puglia, che aderiranno a un consorzio costituito per la gestione delle infrastrutture. L’impegno è quello della definizione nel breve periodo delle opere da realizzare, individuando anche i finanziamenti necessari, per lo start del progetto di Grottaglie, volto a far diventare lo spazioporto un polo di eccellenza, non solo per i voli suborbitali, ma anche per la Advanced Air Mobility (AAM) e per le principali attività previste dal Piano Strategico Nazionale sulla nuova mobilità aerea.