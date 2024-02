Un tarantino premiato all’Art Show di Los Angeles

È la più grande fiera d’arte contemporanea internazionale, la Art Show, con quattro eventi espositivi in tour per gli Stati Uniti. Nel mese di febbraio la Art Show, dopo le tappe di Washington e Miami, approda a Los Angeles. E quest’anno tra gli artisti espositori c’è anche un tarantino, Thomas Altamura, che si è aggiudicato, per l’edizione 2024, il prestigioso riconoscimento “Star dell’Arte”.

L’opera premiata s’intitola “Hole”, un olio su tela 8×8, che verrà video-esposta dal 14 al 18 febbraio a Los Angeles. Il suo autore è un giovane talento artistico, il tarantino Thomas Altamura. “È una grande occasione per me a livello internazionale di mostrare le mie opere e per Taranto e il Sud di mettersi in mostra all’estero“, ha commentato l’artista.

Trent’anni, diplomato al liceo artistico Lisippo di Taranto, Altamura ha proseguito gli studi artistici fino a diventare oggi un vero professionista nella realizzazione di tatuaggi. Dopo l’esperienza americana dell’Art Show, il giovane artista tarantino tornerà nella sua città per realizzare il sogno di aprire una propria attività dedicata ai tatoo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author