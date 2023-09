Un doppio Koutsoupias non basta al Bari per la prima vittoria interna: 2-2 contro il Catanzaro

Il Bari va avanti, viene rimontato e riagguanta il Catanzaro di Vivarini: al San Nicola finisce 2-2 contro i calabresi con Koutsoupias che porta avanti i biancorossi e poi risponde ai gol di Sounas e Verna.

In cronaca: quattro novità di formazione per Mignani rispetto alla gara contro il Pisa: in difesa ci sono Di Cesare al centro e Frabotta a sinistra per Zuzek e Ricci, in mezzo al campo Koutsoupias per Maita e in attacco Edjouma per Morachioli. Nel Catanzaro non c’è Iemmello, al suo posto Donnarumma.

Il più pericoloso nella prima mezz’ora è Koutsoupias, al 12’ il centrocampista greco prova a calciare verso la porta senza inquadrare la porta, cosa che fa al 28’ quando raccoglie la respinta di Fulignati sul sinistro di Sibilli e scaglia la sfera alle spalle del portiere del Catanzaro, non incolpevole nell’occasione. Non è incolpevole neanche Brenno due minuti più tardi, quando Vandeputte crossa da sinistra e Sounas anticipa il portiere brasiliano con un colpo di testa che rimette subito le cose in parità. Bari vicino al vantaggio al 40’ quando Koutsoupias servito da Frabotta entra da sinistra e calcia sull’esterno della rete. Vantaggio Catanzaro allo scadere del primo tempo. Frabotta si fa infilare da Kasteris che crossa basso sul secondo palo dove c’è tutto solo Verna che fa 2-1.

Koutsoupias è sempre il migliore del Bari e lo dimostra anche al primo della ripresa quando crossa basso per Sibilli che si coordina e colpisce la traversa. Sulla ribattuta l’arbitro assegna un calcio di rigore per atterramento di Nasti ma la posizione dell’attaccante del Bari è irregolare. È regolarissimo, invece, il gol di Koutsoupias al 12’: il greco stacca altissimo su cross di Frabotta e raccoglie la respinta dello stesso Fulignati andando a realizzare la sua doppietta personale. Al minuto 25 ci prova Vandeputte dai 20 metri: Brenno respinge in volo. Il Catanzaro resta in 10 al 38’ quando Miranda, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo su Dorval. Il Bari non riesce a pungere ed esce dal campo con il quinto pareggio in sei incontri: al San Nicola la vittoria resta tabù.

6a g. Serie BKT: Bari-Catanzaro 2-2

Marcatori: 29’pt Koutsoupias (B), 30’pt Sounas (C), 46’pt Verna (C), 12’st Koutspupias (B)

Bari (4-3-2-1): Brenno, Dorval (47’st Achik), Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Koutsoupias (22’st Pucino), Maiello, Acampora (33’st Maita), Sibilli (22’st Diaw), Edjouma (1’st Morachioli), Nasti

A disp.: Farroni, Benali, Bellomo, Zuzek, Akpa-Chukwu, Ricci, Aramu

All. M. Mignani

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Verna, Scognamillo, Pompetti (22’st Ghion), Brighenti (c), Sounas (22’st Brignola), Vandeputte, Biasci (31’st Iemmello), Veroli, Katseris (31’st Miranda), Donnarumma (11’st Stoppa)

A disp.: Sala, Borrelli, Krastev, D’Andrea, Pontisso, Ambrosino

All. V. Vivarini

Arbitro: Sig. Maurizio Mariani (Aprilia); assistenti: Sig. Mauro Vivenzi (Brescia) e Sig. Marco Scatrigli (Arezzo). Quarto Ufficiale: Sig. Giuseppe Vingo (Pisa). VAR: Daniele Paterna (Teramo), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Veroli (C), Diaw (B), Ghion (C)

Espulsi: 36’st mister Vivarini (C) per proteste; 38’st doppio giallo a Miranda (C)

Angoli: 2-4

Rec.: 1’pt; 5’st

Note: al 2’st, dopo controllo VAR, negato per fuorigioco rigore al Bari; prima del via osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente Giorgio Napolitano.

Stadio San Nicola; cielo velato, 28°C, terreno in ottime condizioni; 20.431 spettatori (8.794 abbonati; 1.290 tifosi ospiti)

