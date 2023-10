Un Bari a due facce ribalta il Brescia. Diaw e Vicari regalano i tre punti al Rigamonti

Un Bari a due facce ribalta il Brescia e porta a casa un successo importantissimo per la classifica e il morale. Di Vicari e Diaw le reti biancorosse che ribaltano il vantaggio iniziale di Moncini su calcio di rigore.

Il Bari parte 4-3-1-2 con Dorval mezzala e Sibilli dietro Nasti e Diaw. Gastaldello perde Adorni nel riscaldamento e si mette a specchio. Brescia subito pericoloso dopo appena due minuti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione da destra Mangraviti trova la torsione di testa che termina a pochi centimetri dal palo. Trova subito il gol al 10’ il Brescia. Di Cesare trattiene Bianchi in area di rigore e il direttore di gara fischia la massima punizione. Dal dischetto Moncini batte Brenno. Marino corre ai ripari passando al 3-5-2 con Dorval e Frabotta esterni e Pucino terzo di difesa. Il Bari ci prova con un paio di punizioni dai 20 metri di Acampora ma l’ex Benevento calcia alto in due situazioni non creando grattacapi a Lezzerini. Ancora Bari con un’iniziativa personale di Diaw, che al 40’ fa tutto da solo e va alla conclusione ribattuta da Lezzerini. Un minuto più tardi è ancora Brescia: sponda di Fogliata, conclusione di Bjarnason ribattuta in qualche modo dalla difesa. Il Bari prova a reagire con una torsione di Nasti su cross di Sibilli finita sul fondo. Ancora Nasti di testa sfiora il pari con un colpo di testa di Nasti su cui Lezzerini vola in angolo. Passano due minuti nella ripresa e Moncini sfiora il raddoppio imbeccato da un calcio di punizione battuto all’improvviso. L’attaccante apre troppo il piattone. Deve volare Brenno al 9’ per deviare in angolo il colpo di testa di Paghera, pescato da sinistra in area di rigore. Nel momento migliore del Brescia il Bari si scuote e trova il pareggio: iniziativa personale di Diaw che parte da metà campo, fa tutto da solo e batte Lezzerini sul primo palo. Cinque minuti più tardi ancora Bari pericoloso. Nasti si ritrova il pallone buono sui piedi ma calcia alto. Il raddoppio arriva a un quarto d’ora dalla fine. Sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva a Ricci che lo crossa da sinistra per la testa di Vicari che trova la torsione giusta e la infila sotto la traversa.

Vince 1-2 il Bari e sale a 14. Ora la classifica è meno brutta e sabato al San Nicola arriva l’Ascoli

11a g. Serie BKT: Brescia-Bari 1-2

Marcatori: 11’pt Moncini rig. (Br), 13’st Diaw (Ba), 31’st Vicari (Ba)

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini, Huard (36’st Fares), Paghera (36’st Borrelli), Bjarnason, Bianchi (27’st Olzer), Moncini, Mangraviti, Jallow, Bisoli (c), Fogliata (27’st Galazzi), Papetti

A disp.: Andrenacci, Riviera, Dickmann, Bertagnoli, Besaggio

All. D. Gastaldello

Bari (4-4-2): Brenno, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta (1’st Ricci), Dorval, Acampora, Koutsoupias, Sibilli (39’st Bellomo), Diaw, Nasti (26’st Morachioli)

A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Achik, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Aramu

All. P. Marino

Arbitro: Sig. Marco Guida (Torre Annunziata); assistenti: Sig. Dario Cecconi (Empoli) e Sig. Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona). Quarto Ufficiale: Sig. Dario Madonia (Palermo). VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Salvatore Longo (Paola)

Ammoniti: Di Cesare (Ba), Sibilli (Ba), Bjarnason (Br), Galazzi (Br), Olzer (Br),Koutspupias (Ba)

Angoli: 2-5

Rec.: 4’pt; 6’st

Note: 41’st espulso dalla panchina Campofranco (collaboratore tecnico Bari)

Stadio ‘Mario Rigamonti’ , Brescia; cielo coperto, pioggia a tratti, 18°C, terreno in buone condizioni; circa 6.500 spettatori (902 tifosi ospiti)

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp