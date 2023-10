Altamura, Giacomarro: “Precipitosi nel primo tempo, molli nella ripresa”

Al termine del match perso con il Casarano, l’allenatore della Team Altamura Domenico Giacomarro ha parlato così ai nostri microfoni, commentando la sconfitta maturata in Salento: “Avremmo dovuto chiudere in vantaggio il primo tempo, ma siamo stati troppo percipitosi. Nella ripresa siamo stati molli, siamo scesi in campo troppo scarichi. Sull’1-0 avremmo dovuto tenere la partita in vita, e invece abbiamo concesso il rigore del raddoppio. Abbiamo avuto la possibilità di riaprire la partita, ma siamo stati molli. Abbiamo parecchi infortuni, ma non voglio alibi. Con il lavoro ci ricompatteremo e ci rialzeremo da queste due sconfitte consecutive”.

