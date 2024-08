Ugl su ospedale Policoro: ‘Struttura e organico depotenziati’

“Non abbiamo bisogno di passerelle ma di azioni concrete. Le criticità le conosciamo tutti e non sarà una semplice visita al nosocomio di Policoro (MT) a risolverle. È necessaria una visione globale delle politiche sanitarie, affiancata da competenze manageriali, libertà e onestà intellettuale per attuare i provvedimenti più efficaci”.

Queste le parole di Michele De Rosa, segretario regionale dell’Ugl Basilicata Salute, e Pino Giordano, segretario territoriale Ugl Matera, sulla difficile situazione della sanità in Basilicata, con particolare riferimento all’ospedale di Policoro.

I sindacalisti sollecitano l’Assessore alla Salute, On. Cosimo Latronico, a intervenire per restituire dignità al nosocomio di Policoro e ad altri presidi regionali in condizioni simili. Tra le richieste, Ugl pone l’accento sulla necessità di:

– Equiparare gli stipendi su tutto il territorio regionale per evitare che medici scelgano altre aziende sanitarie solo per una questione economica;

– Potenziare i reparti con personale qualificato, rispettando le normative europee sull’orario di lavoro;

– Rafforzare la rete tra ospedali e territorio, migliorando il coordinamento e l’efficacia delle cure;

– Ridurre le liste d’attesa, contrastando gli accessi inappropriati al pronto soccorso e le iperprescrizioni;

– Selezionare il personale per specialità, evitando di riempire i posti vacanti in modo arbitrario.

De Rosa e Giordano sottolineano inoltre l’importanza di rispettare il ruolo centrale dell’ospedale di Policoro, un presidio chiave non solo per la regione ma anche a livello extraregionale, e denunciano il depotenziamento sistematico della struttura, aggravato dall’accorpamento delle Asl.

I rappresentanti Ugl chiedono all’assessore Latronico di essere convocati per discutere soluzioni condivise, evidenziando che i tagli indiscriminati del passato hanno portato alla desertificazione della sanità lucana. Concludono ribadendo l’impegno del sindacato a invertire la rotta per garantire il diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione Italiana, con l’obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dei servizi sanitari in Basilicata.

