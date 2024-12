Ugento, De Nuzzo: “Chiuso al meglio un 2024 bellissimo. I big? Vogliamo tenerli”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, il presidente dell’Ugento Massimo De Nuzzo ha commentato così il successo maturato al Comunale ai nostri microfoni: “Abbiamo chiudo al meglio questo magico 2024, quello che ricorderemo sempre come l’anno della promozione in Serie D. I ragazzi ci hanno fatto questo regalo di Natale anticipato bellissimo. Per noi è stato un girone d’andata duro, ma bello da giocare. Siamo soddisfatti di quanto dimostrato fino ad ora, ma la strada è ancora lunga. Sono arrivate delle richieste per alcuni dei nostri big, non lo nascondo. Sanchez e Ruiz sono sicuramente i più richiesti, ma noi li consideriamo fondamentali. Faremo di tutto per trattenerli, possono ancora darci tanto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author