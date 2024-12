Ugento, Oliva: “Vittoria meritata, il nostro un piccolo miracolo sportivo”

Al termine del match vinto contro la Virtus Francavilla, l’allenatore dell’Ugento Mimmo Oliva ha commentato così il successo maturato al Comunale ai nostri microfoni: “Questa squadra ha sempre dato tutto, penso che abbiamo steccato una sola gara in tutto il girone d’andata. I ragazzi hanno meritato questa vittoria. Non abbiamo fatto ancora nulla, siamo ancora in zona playout, ma ci sono tutte le carte in regola per tirarsi fuori dai quella griglia e fare qualcosa di importante. La Virtus lotterà fino alla fine per vincere il campionato, quando incontriamo queste big non possiamo far altro che metterla sull’intensità. Stiamo facendo un miracolo calcistico, ma dobbiamo tenere gli occhi ben aperti perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Ora ci godiamo qualche giorno di sosta e poi ricominceremo a lavorare con la Nocerina nel mirino. Rinforzi? Non sono domande che vanno fatte a me. Io alleno chi ho a disposizione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author